Избирательные участки в Полтавской области открылись вовремя
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В объединенных территориальных общинах Полтавской области избирательные участки открылись вовремя и без нарушений. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Полтавской области.
Волеизъявления граждан проходит в Великобагачанской и Рокитнянской территориальных общинах. Все избирательные участки открылись вовремя и работают в обычном режиме.
К охране публичной безопасности и порядка привлечено 52 работника полиции, в том числе 36 - обеспечивают охрану бюллетеней.
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Помогают полицейским представители общественных формирований.
Напомним, 30 апреля в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин.