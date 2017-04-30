Избирательные участки в Полтавской области открылись вовремя

Волеизъявления граждан проходит в Великобагачанской и Рокитнянской территориальных общинах. Все избирательные участки открылись вовремя и работают в обычном режиме.

К охране публичной безопасности и порядка привлечено 52 работника полиции, в том числе 36 - обеспечивают охрану бюллетеней.

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Помогают полицейским представители общественных формирований.

Напомним, 30 апреля в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин.