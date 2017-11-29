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Вибір алкоголю визначає настрій - дослідження

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Дослідження показали, що різні типи алкогольних напоїв по-різному впливають на настрій, передає УНН з посиланням на ВВС

У даному дослідженні взяли участь 30 тис. людей з 21 країни світу. Дослідження проводилося анонімно через інтернет. Респондентів шукали за оголошеннями у пресі та соцмережах.

Усі вони пили пиво, вино та міцні напої, і багато хто відзначив, що різні типи алкоголю по різному впливають на їх настрій.

Так, згідно дослідження червоне вино робить людей апатичнішими, ніж біле. При цьому, респонденти найчастіше повідомляли, що червоне вино чи пиво їх розслабляє. Понад 40% сказали, що після міцних напоїв почуваються сексуальними.

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Також понад половина опитаних повідомили, що міцне спиртне додало їм енергіі та впевненості. Але при цьому близько третини розповіли, що після міцних напоїв відчували агресію. Міцні напої частіше за інші види спиртного асоціюються із агресією, неспокоєм, сльозливістю та хворобливим станом.

Чоловіки значно частіше, ніж жінки, пов'язували агресію з усіма типами алкоголю. Особливо це стосувалося тих, хто п'є багато.

Зазначається, що дослідження лише вказує на зв'язок між певним алкоголем і змінами настрою, але не пояснює їх причин.

"Люди можуть чекати від алкоголю того чи іншого емоційного стану. Можуть пити, щоб почуватися більш упевненими чи розслабитися, але при цьому ризикують отримати інші - негативні реакції", - зазначив професор Марк Белліс із Фонду громадського здоров'я Вельсу.

Британські гайдлайни рекомендують не вживати більше ніж 14 умовних одиниць алкоголю на тиждень. Це рівноцінно шести келихам вина місткістю 175 мл чи шести пінтам пива (1 пінта - це 0,57 літра).

Як повідомляв УНН, Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.

Додамо, що за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується. 

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