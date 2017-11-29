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Выбор алкоголя определяет настроение - исследование

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Исследования показали, что различные типы алкогольных напитков по-разному влияют на настроение, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В данном исследовании приняли участие 30 тыс. человек из 21 страны мира. Исследование проводилось анонимно через интернет. Респондентов искали по объявлениям в прессе и соцсетях.

Все они пили пиво, вино и крепкие напитки, и многие отметили, что различные типы алкоголя по-разному влияют на их настроение.

Так, согласно исследованию красное вино делает людей более апатичнишимы, чем белое. При этом, респонденты чаще всего сообщали, что красное вино или пиво их расслабляет. Более 40% сказали, что после крепких напитков чувствуют себя сексуальными.

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Также более половины опрошенных сообщили, что крепкое спиртное придало им энергии и уверенности. Но при этом около трети рассказали, что после крепких напитков чувствовали агрессию. Крепкие напитки чаще других видов спиртного ассоциируются с агрессией, беспокойством, слезливостью и болезненным состоянием.

Мужчины значительно чаще, чем женщины, связывали агрессию со всеми типами алкоголя. Особенно это касалось тех, кто пьет много.

Отмечается, что исследование лишь указывает на связь между определенным алкоголем и изменениями настроения, но не объясняет их причин.

"Люди могут ждать от алкоголя того или иного эмоционального состояния. Могут пить, чтобы чувствовать себя более уверенными или расслабиться, но при этом рискуют получить другие - отрицательные реакции", - отметил профессор Марк Беллис из Фонда общественного здоровья Уэльса.

Британские гайдлайны рекомендуют не употреблять более 14 условных единиц алкоголя в неделю. Это равноценно шести бокалам вина вместимостью 175 мл или шести пинтам пива (1 пинта - это 0,57 литра).

Как сообщал УНН, Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

Добавим, что по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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