"Ви для всіх приклад надпотужної волі": Зеленський звернувся до українських учасників "Ігор нескорених"

Цитата

«Пані та панове, шановні захисники та захисниці, воїни, нескорені, я щиро вітаю всіх вас з поверненням на рідну землю. З поверненням та перемогами. Цього року на «Іграх нескорених» наша збірна здобула медалі в багатьох дисциплінах. Тридцять чотири медалі різного ґатунку. Але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини. Ви для всіх приклад надпотужної волі. Дякую всім вам! Слава Україні!», - сказав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні Львів урочисто зустрічав Національну збірну команди України, яка тріумфально повернулася з міжнародних змагань з адаптивних видів спорту Invictus Games 2023.

Україна цьогоріч у Німеччині показала найкращий результат на "Іграх нескорених" за всю історію виступів.