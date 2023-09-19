"Вы для всех пример сверхмощной воли": Зеленский обратился к украинским участникам "Игр непокоренных"
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский обратился по видеообращению к украинским участникам «Игр непокоренных», которые вернулись в Украину и отметил, что они пример для всех сверхмощной воли, передает УНН.
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«Дамы и господа, уважаемые защитники и защитницы, воины, непокоренные, я искренне поздравляю всех вас с возвращением на родную землю. С возвращением и победами. В этом году на «Играх непокоренных» наша сборная завоевала медали во многих дисциплинах. Тридцать четыре медали разного достоинства. Но и золото, и серебро, и бронза прежде всего доказывают несокрушимость украинского духа и прочность вашего характера, который сильнее любых обстоятельств. Вы для всех пример сверхмощной воли. Спасибо всем вам! Слава Украине!"», - сказал Зеленский.
Дополнение
Сегодня Львов торжественно встречал Национальную сборную команды Украины, которая триумфально вернулась с международных соревнований по адаптивным видам спорта Invictus Games 2023.
Украина в этом году в Германии показала лучший результат на "Играх непокоренных" за всю историю выступлений.