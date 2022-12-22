Веземо на Донбас та на південь рішення на, які чекали ЗСУ: Зеленський про візит в США

Цитата

«Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом», - розповів Зеленський.

Зеленський подякував президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу.

Також Президент подякував Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям.

«Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, які наші Сили оборони чекали», - сказав Зеленський.

Доповнення

Вчора, 21 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання чергового пакету військової допомоги України. До нього також увійшли системи протиповітряної оборони Patriot.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, під час якої подякував за наданий США новий пакет військової допомоги.