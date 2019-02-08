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"Ветерани невидимого фронту" - експерт про команду Гриценка

"Ветерани невидимого фронту" - експерт про команду Гриценка

Київ • УНН

 • 24054 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Василь Хмелевський, екс-заступник керівника ЦТРС Збройних сил України, в інтерв’ю Gazeta.ua скептично оцінює потенціал членів команди Анатолія Гриценко, передає УНН. 

Експерт акцентує увагу, що серед штабістів Гриценка можна знайти представників практично всіх політичних сил, які тільки існували чи існують сьогодні в Україні: від РУХу до УДАРу. Чумак, Апаршин, Аверченко, Цибульский, Томенко, Катеринчук - список найближчих соратників Анатолія Степановича у боротьбі за президентське крісло викликає, на думку Хмелевського, асоціацію з "колоною ветеранів невидимого фронту":
"Вони знову рвуться в бій. От тільки за що? За все хороше і проти всього поганого? Це ми вже проходили неодноразово. Тож, шановні ветерани, якщо ви по справжньому чесні і, перш за все, самі з собою – відійдіть. Всією чесною компанією. Займайтесь творчістю, у вас це непогано виходить. Або наукою. Не заважайте молодим. Звільніть дорогу тим, хто кращий за вас, хто довів це під час революції Гідності і на реальному фронті російсько-української війни. Будь ласка!" - обурюється Василь Хмелевський

Зокрема сумніви у експерта викликали прізвища: Томенко, Катеринчук, Стецьків, котрі за словами військового, є вже "історією вітчизняної політики". Микола Томенко вперше висувався кандидатом у народні депутати від партії "Реформи і порядок" понад 20 років тому. У 2002 році вперше здобув мандат народного обранця Микола Катеринчук. А Тарас Стецьків вже був депутатом ще за часів УРСР.

Експерт нагадав, що Микола Томенко, котрий в штабі Гриценка займається стратегіями, неодноразово змінював свої політичні вподобання. З партії "Реформи і порядок" в 2002 році він перебіг до блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", через чотири роки - переметнувся до "Блок Тимошенко". У 2014 році Микола Томенко вчасно зманеврував до "Блоку Порошенка", щоб потрапити до парламенту України.

Хмелевський скептично нагадав, що інший партнер Гриценка, Микола Катеринчук займався юридичними питаннями ще у Віктора Ющенка за часів Помаранчевої революції і теж відомий сумнівними політичними вчинками. Наприклад, у 2008 році він "самовисунувся" на посаду столичного голови, не чекаючи спільного рішення від демократичної коаліції щодо єдиного кандидата на виборах мера Києва. Микола Катеринчук не переміг Леоніда Черновецького, а депутати, обрані від його блоку в Київраду, чомусь підтримали кандидатуру Олеся Довгого на посаду секретаря та у подальшому увійшли до більшості, що свого часу викликало великий скандал в демократичному середовищі.

"Бої в яких брали участь чесні "ветерани" з оточення Анатолія Гриценка, як правило, проходили лише у владних коридорах, а перемоги чи поразки в них ніяк не позначались на житті простих громадян України", - вважає Василь Хмелевський, екс-заступник керівника ЦТРС Збройних сил України.

Українські Національні Новини

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