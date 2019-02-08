"Ветераны невидимого фронта" - эксперт о команде Гриценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС Вооруженных сил Украины, в интервью Gazeta.ua скептически оценивает потенциал членов команды Анатолия Гриценко, передает УНН.
Эксперт акцентирует внимание, что среди штабистов Гриценко можно найти представителей практически всех политических сил, которые только существовали или существуют сегодня в Украине от Руха к УДАР. Чумак, Апаршин, Аверченко, Цибульский, Томенко, Катеринчук - список ближайших соратников Анатолия Степановича в борьбе за президентское кресло вызывает, по мнению Хмелевского, ассоциации с "колонной ветеранов невидимого фронта":
"Они снова рвутся в бой. Вот только за что? За все хорошее и против всего плохого? Это мы уже проходили неоднократно. Поэтому, уважаемые ветераны, если вы по-настоящему честные и, прежде всего, сами с собой - отойдите. Всей честной компанией. Занимайтесь творчеством, у вас это неплохо получается. Или наукой. Не мешайте молодым. Освободите дорогу тем, кто лучше вас, кто доказал это во время революции Достоинства и на реальном фронте российско-украинской войны. пожалуйста!" - возмущается Василий Хмелевский
В частности сомнения у эксперта вызвали фамилии: Томенко, Катеринчук, Стецькив, которые по словам военного, есть уже "историей отечественной политики". Николай Томенко впервые выдвигался кандидатом в народные депутаты от партии "Реформы и порядок" более 20 лет назад. В 2002 году впервые получил мандат народного избранника Николай Катеринчук. А Тарас Стецькив уже был депутатом еще во времена УССР.
Эксперт напомнил, что Николай Томенко, который в штабе Гриценко занимается стратегиями, неоднократно менял свои политические предпочтения. Из партии "Реформы и порядок" в 2002 году он перебежал в блок Виктора Ющенко "Наша Украина", через четыре года - переметнулся к "Блок Тимошенко". В 2014 году Николай Томенко вовремя сманеврировал в "Блок Порошенко", чтобы попасть в парламент Украины.
Хмелевский скептически напомнил, что другой партнер Гриценко, Николай Катеринчук занимался юридическими вопросами еще у Виктора Ющенко во времена Оранжевой революции и тоже известный сомнительными политическими делами. Например, в 2008 году он "самовыдвинулся" на должность столичного главы, не дожидаясь общего решения от демократической коалиции относительно единого кандидата на выборах мэра Киева. Николай Катеринчук не победил Леонида Черновецкого, а депутаты, избранные от его блока в Киевсовет, поддержали кандидатуру Олеся Довгого на должность секретаря и в дальнейшем вошли в большинство, которое в свое время вызвало большой скандал в демократической среде.
"Бои в которых участвовали честные "ветераны" из окружения Анатолия Гриценко, как правило, проходили только в коридорах, а победы или поражения в них никак не сказывались на жизни простых граждан Украины", - считает Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС вооруженных сил Украины.