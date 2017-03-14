Ветерани АТО закликали ретельно відбирати кандидатів до Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Організація учасників АТО "Справедливість" звертається до учасників з'їзду суддів, який розпочався 14 березня в Києві, з вимогою негайно очистити суддівський корпус від корупції, кругової поруки і звільнити "суддів Майдану". Про це заявив керівник організації Тарас Костанчук, передає УНН з посиланням на " Лівий берег ".
"Під будівлею, де проходить з'їзд, знаходяться дві сотні моїх побратимів, які пройшли через бої і втрати, яким набридло терпіти те, що відбувається з правосуддям в країні. Вища рада правосуддя (ВСП) звільняє від відповідальності "суддів Майдану", розгляд справ затягується - звільнені тільки кілька десятків з більш ніж 300, у справах яких закінчується термін давності. Ці судді сподіваються залишитися на посадах. Повірте, цього ми не допустимо ", - сказав він.
Костанчук закликав суддів уважно підійти до відбору кандидатів в ВСП, оскільки від чистоти судової гілки влади залежать реформи всієї правоохоронної системи і ефективна боротьба з корупцією.
"Всі процеси очищення влади впираються в суддівський корпус, представники якого повинні чесно і неупереджено карати злочинців. Якщо ВСП стільки часу не може звільнити з посади Павла Гречковського і притягнути його до кримінальної відповідальності, на очистку судової влади не варто сподіватися ", - сказав він. Костанчук попередив суддів, аби ті не робили помилок і не голосували за кандидатів, які заплямували свою репутацію.
"Майже третина від усіх висунутих кандидатів, за даними громадських антикорупціонерів, не мають морального права бути обраними до ВСП. Якщо хоч одна "паршива вівця" з цього списку буде обрано, то люди цього не потерплять і буде народний суд справедливості. Ми не боїмося і будемо стояти до смерті за майбутнє України, тому не робіть помилок ", - заявив Костанчук.
Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя вперше зняв імунітет з судді.