Ветерани АТО мають право на знижку на пальне

“Шановні наші захисники, учасники АТО, нагадуємо, що в рамках програми „Соціальна картка учасника АТО“ діє спеціальна програма знижок та пропозицій. Ми хочемо хоч якось віддячити вам за ваш подвиг, за те, що пройшли пекло війни, та надати дисконтні умови на купівлю пального, товарів та їжі в мережі АЗК „WOG“ та „WOG CAFE“ (детальна інформація про проект на сайті: ukrazom.org)”, — повідомляють у компанії.

Окрім того, зазначається, що спеціальна картка “Українці разом!” інтегрована в програму лояльності ПРАЙД, а також діє самостійно, також може надавати персональні знижки та пропозиції учасникам АТО. А саме власники соціальної картки учасника АТО отримують такі дисконтні умови.

“Знижку на пальне у розмірі 1,00 грн/л (бензин та дизельне пальне) на об’єм, що не перевищує 200 л на місяць, та знижку на вуглеводневий скраплений газ LPG у розмірі 0,50 грн/л. Знижку у розмірі 10% на товари, що реалізовуються у „WOG CAFE“ як на АЗК, так і поза межами АЗК у мережі „WOG“. І знижку на товари „WOG MARKET“ у магазинах при АЗК у розмірі 3℅ на суму, що не перевищує 1000 грн на місяць; у „WOG CAFE“ відповідно (окрім підакцизного товару, карток поповнення мобільного зв’язку, страхових продуктів та акційного товару)”, — розповіли у компанії.

Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.

Як повідомляв УНН, компанія WOG передала бійцям АТО позашляховик та гуманітарну допомогу.