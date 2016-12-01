Ветераны АТО имеют право на скидку на топливо

"Уважаемые наши защитники, участники АТО, напоминаем, что в рамках программы "Социальная карточка участника АТО" действует специальная программа скидок и предложений. Мы хотим хоть как-то отблагодарить вас за ваш подвиг, за то, что прошли ад войны, и предоставить дисконтные условия на покупку горючего, продуктов и еды в сети АЗК "WOG" и "WOG CAFE" (подробная информация о проекте на сайте: ukrazom. org)", - сообщают в компании.

Кроме того, отмечается, что специальная карточка "Украинцы вместе!" интегрирована в программу лояльности ПРАЙД, а также действует самостоятельно, также может оказывать персональные скидки и предложения участникам АТО. А именно владельцы социальной карточки участника АТО получают такие дисконтные условия.

"Скидку на горючее в размере 1,00 грн/л (бензин и дизельное топливо) на объем, не превышающий 200 л в месяц, и скидку на углеводородный сжиженный газ LPG в размере 0,50 грн/л. Скидку в размере 10% на товары, реализуемые в "WOG CAFE" как на АЗК, так и за пределами АЗК в сети "WOG". И скидку на товары "WOG MARKET" в магазинах при АЗК в размере 3℅ на сумму, которая не превышает 1000 грн в месяц; в "WOG CAFE" соответственно (кроме подакцизного товара, карточек пополнения мобильной связи, страховых продуктов и акционного товара)", - рассказали в компании.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, компания WOG передала бойцам АТО внедорожник и гуманитарную помощь.