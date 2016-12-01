Ветераны АТО имеют право на скидку на топливо

$41.170.09
45.030.03
ukru
Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 4086 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 23067 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 41391 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 37381 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 44826 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 91550 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 78426 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 205715 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107211 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132599 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 70032 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 107507 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 88457 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 46212 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 42409 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 42729 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 91587 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 205737 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 386471 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 381413 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 5060 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 6104 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 10043 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 46400 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 70223 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Ветераны АТО имеют право на скидку на топливо

Киев • УНН

 • 52212 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Компания "WOG" предлагает специальные скидки для участников АТО, такие предложения действуют не только на топливо, но и на товары реализуемые в "WOG CAFE" и в "WOG MARKET", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Ветераны АТО имеют право на скидку на топливо

"Уважаемые наши защитники, участники АТО, напоминаем, что в рамках программы "Социальная карточка участника АТО" действует специальная программа скидок и предложений. Мы хотим хоть как-то отблагодарить вас за ваш подвиг, за то, что прошли ад войны, и предоставить дисконтные условия на покупку горючего, продуктов и еды в сети АЗК "WOG" и "WOG CAFE" (подробная информация о проекте на сайте: ukrazom. org)", - сообщают в компании.

Кроме того, отмечается, что специальная карточка "Украинцы вместе!" интегрирована в программу лояльности ПРАЙД, а также действует самостоятельно, также может оказывать персональные скидки и предложения участникам АТО. А именно владельцы социальной карточки участника АТО получают такие дисконтные условия.

"Скидку на горючее в размере 1,00 грн/л (бензин и дизельное топливо) на объем, не превышающий 200 л в месяц, и скидку на углеводородный сжиженный газ LPG в размере 0,50 грн/л. Скидку в размере 10% на товары, реализуемые в "WOG CAFE" как на АЗК, так и за пределами АЗК в сети "WOG". И скидку на товары "WOG MARKET" в магазинах при АЗК в размере 3℅ на сумму, которая не превышает 1000 грн в месяц; в "WOG CAFE" соответственно (кроме подакцизного товара, карточек пополнения мобильной связи, страховых продуктов и акционного товара)", - рассказали в компании.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, компания WOG передала бойцам АТО внедорожник и гуманитарную помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$60.45
Bitcoin
$77,234.20
S&P 500
$4,977.80
Tesla
$229.79
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,102.49
Ethereum
$1,485.07