Ветерани АТО готують заяву про антиукраїнську позицію футбольних функціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ветерани АТО анонсували проведення прес-конференції на тему: "Несплата військового збору як антиукраїнська позиція футбольних функціонерів в Україні". Захід відбудеться 6 листопада у Києві об 11.00, передає УНН з посиланням на анонс організаторів.
Зазначається, що військовий збір – є обов’язком для сплати усіма підприємцями в Україні. Його запровадження дало змогу українським військовим протистояти російській агресії на Сході та боронити кордони України від ворога протягом останніх понад 4 роки.
"Разом з тим, є ті, хто відмовляється підтримувати українську армію, штучно занижуючи відрахування військового збору в бюджет. І надзвичайно прикро, що серед таких фейко-патріотів фігурують представники українського футбольного бомонду", - йдеться в анонсі заходу.
У зв'язку з цим, ветерани АТО планують звернуться публічно до правоохоронних органів та ДФС України, а також до Федерації футболу України "із вимогою вжити передбачених законом санкцій до окремих ФК за податкові махінації".
Серед учасників заходу: учасники АТО - Сергій Бєлошицький, Сергій Зеленюк, Євгеній Пуріков, Олександр Павленко, Сергій Артьомов.
Адреса проведення заходу: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.