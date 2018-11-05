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Ветерани АТО готують заяву про антиукраїнську позицію футбольних функціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ветерани АТО анонсували проведення прес-конференції на тему: "Несплата військового збору як антиукраїнська позиція футбольних функціонерів в Україні". Захід відбудеться 6 листопада у Києві об 11.00, передає УНН з посиланням на анонс організаторів. 

Зазначається, що військовий збір – є обов’язком для сплати усіма підприємцями в Україні. Його запровадження дало змогу українським військовим протистояти російській агресії на Сході та боронити кордони України від ворога протягом останніх понад 4 роки.

"Разом з тим, є ті, хто відмовляється підтримувати українську армію, штучно занижуючи відрахування військового збору в бюджет. І надзвичайно прикро, що серед таких фейко-патріотів фігурують представники українського футбольного бомонду", - йдеться в анонсі заходу.

У зв'язку з цим, ветерани АТО планують звернуться публічно до правоохоронних органів та ДФС України, а також до Федерації футболу України "із вимогою вжити передбачених законом санкцій до окремих ФК за податкові махінації".

Серед учасників заходу: учасники АТО - Сергій Бєлошицький, Сергій Зеленюк, Євгеній Пуріков, Олександр Павленко, Сергій Артьомов.

Адреса проведення заходу: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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