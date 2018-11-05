Ветераны АТО готовят заявление об антиукраинской позиции футбольных функционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ветераны АТО анонсировали проведение пресс-конференции на тему: "Неуплата военного сбора как антиукраинская позиция футбольных функционеров в Украине". Мероприятие состоится 6 ноября в Киеве в 11.00, передает УНН со ссылкой на анонс организаторов.
Отмечается, что военный сбор - является обязанностью для уплаты всеми предпринимателями в Украине. Его введение позволило украинским военным противостоять российской агрессии на Востоке и защищать границы Украины от врага в течение последних более 4 лет.
"Вместе с тем, есть те, кто отказывается поддерживать украинскую армию, искусственно занижая отчисления военного сбора в бюджет. И очень обидно, что среди таких фейк-патриотов фигурируют представители украинского футбольного бомонда", - говорится в анонсе мероприятия.
В связи с этим, ветераны АТО планируют обратятся публично в правоохранительные органы и ГФС Украины, а также в Федерацию футбола Украины "с требованием ввести предусмотренные законом санкции к отдельным ФК за налоговые махинации".
Среди участников мероприятия: участники АТО - Сергей Белошицкий, Сергей Зеленюк, Евгений Пуриков, Александр Павленко, Сергей Артемов.
Адрес проведения мероприятия: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.