Вестибюлі на станції метро "Лівобережна" відкриють 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ремонт станції київського метро “Лівобережна” продовжили, вестибюлі офіційно відкриють 5 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі київського метрополітену.
“Фактично ремонт (вестибюлів — ред.) триватиме по 4 травня, а 5 травня відбудеться відкриття. Воно не буде урочистим, адже це звичайний косметичний ремонт”, — сказали у прес-службі.
Причиною продовження ремонту, як зазначили у прес-службі, “є необхідність якісного завершення робіт”.
При цьому УНН розповіли, що поки КП “Київський метрополітен” не розраховувався із підрядником за виконання ремонтних робіт, адже ці розрахунки мають відбутися після їх виконання
“Поки що ми не розраховувалися із підрядником. Коли будуть повністю виконані роботи, відбудеться комісія, яка буде приймати роботи і після підписання акту прийому-передачі робіт будуть здійснюватися розрахунки”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, раніше ремонт на станції метро “Лівобережна” планували завершити до 1 травня.