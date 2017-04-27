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Вестибюли на станции метро "Левобережная" откроют 5 мая

Киев • УНН

 • 21248 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Ремонт станции киевского метро "Левобережная" продолжили, вестибюли официально откроют 5 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

Вестибюли на станции метро "Левобережная" откроют 5 мая

"Фактически ремонт (вестибюлей - ред.) будет до 4 мая, а 5 мая состоится открытие. Оно не будет торжественным, ведь это обычный косметический ремонт", - сказали в пресс-службе.

Причиной продолжения ремонта, как отметили в пресс-службе, является "необходимость качественного завершения работ".

При этом УНН рассказали, что пока КП "Киевский метрополитен" не рассчитывался с подрядчиком за выполнение ремонтных работ, ведь эти расчеты должны состояться после их выполнения.

"Пока мы не рассчитывались с подрядчиком. Когда будут полностью выполнены работы, состоится комиссия, которая будет принимать работы и после подписания акта приема-передачи работ будут осуществляться расчеты", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее ремонт на станции метро "Левобережная" планировали завершить до 1 мая.

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