"Вест Хем" звільнив головного наставника клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чилійський 68-річний тренер Мануель Пеллегріні був звільнений з поста тренера лондонського "Вест Хема", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Співголови Девід Салліван і Девід Голд разом з правлінням, і всіма членами клубу офіційно подякували Пеллегріні за його роботу протягом останніх 18 місяців. Таке рішення керівництво прийняло після 10-ї поразки в АПЛ від “Лестера” (1:2).
“З великим розчаруванням нам довелося прийняти це рішення. Мануель джентльмен, і було дуже приємно працювати з персоною такого рівня. Однак стало ясно, що для того аби повернути клуб в потрібне русло в цьому сезоні, необхідні зміни. Ми відчували, що необхідно діяти зараз, щоб дати новому наставнику якомога більше часу, аби спробувати досягти цієї мети”, — наголосив Салліван.
Відзначимо, що за керівництва чилійського фахівця “молотобійці” зазнали 28 поразок при 24 виграшах та 11 нічиїх.
Додамо, наразі “молотобійці” за яких виступає Андрій Ярмоленко знаходиться за один пункт від зони вильоту АПЛ.
Напередодні "Вест Хем" без Ярмоленка зазнав 10 поразки в сезоні АПЛ.