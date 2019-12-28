"Вест Хэм" уволил главного наставника клуба

Сопредседатели Дэвид Салливан и Дэвид Голд вместе с правлением, и всеми членами клуба официально поблагодарили Пеллегрини за его работу в течение последних 18 месяцев. Такое решение руководство приняло после 10-е поражение в АПЛ от “Лестера” (1:2).

“С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль джентльмен, и было очень приятно работать с персоной такого уровня. Однако стало ясно, что для того, чтобы вернуть клуб в нужное русло в этом сезоне, необходимы перемены. Мы чувствовали, что необходимо действовать сейчас, чтобы дать новому наставнику как можно больше времени, чтобы попытаться достичь этой цели”, — подчеркнул Салливан.

Отметим, что при руководстве чилийского специалиста “молотобойцы” потерпели 28 поражений при 24 выигрышах и 11 ничьих.

Добавим, сейчас “молотобойцы” за которых выступает Андрей Ярмоленко находится в один пункт от зоны вылета АПЛ.

Накануне “Вест Хэм” без Ярмоленко получил 10 поражение в сезоне АПЛ.