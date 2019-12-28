"Вест Хем" без Ярмоленка зазнав 10 поразки в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Лондонський "Вест Хем" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка не зумів здобути залікових балів у домашній грі проти "Лестера", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Нереалізований пенальті Грея на 12 хвилині не завадив “лисам” святкувати виграш 2:1. В заключні п’ять хвилин за “Лестер” забивав Іхеаначо, а у складі господарів — Форналс.
Саме англійський антигерой гостей першого тайму — Грей, став автором переможного взяття воріт на 56 хвилині.
Додамо, “молотобійці” поки не впали в зону вильоту — 19 очок і 17 рядок, і тільки один бал до “Астон Вілли” (18). Натомість “Лестер” втримує місце в зоні Ліги чемпіонів — 2 сходинка з 42 пунктами.