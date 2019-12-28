"Вест Хэм" без Ярмоленко получил 10 поражение в сезоне АПЛ

Нереализованный пенальти Грея на 12 минуте не помешал “лисам” праздновать выигрыш 2:1. В заключительные пять минут за “Лестер” забивал Ихеаначо, а в составе хозяев — Форналс.

Именно английский антигерой гостей первого тайма — Грей, стал автором победного взятия ворот на 56 минуте.

Добавим, “молотобойцы” пока не упали в зону вылета — 19 очков и 17 строку, и только один балл в “Астон Виллу” (18). А “Лестер” удерживает место в зоне Лиги чемпионов — 2 ступень с 42 пунктами.