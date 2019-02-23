"Вест Хем" Ярмоленка перервав безвиграшну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У лондонському дербі в рамках 27 туру Англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" приймав "Фулхем", повідомляє кореспондент УНН.
Напрочуд швидкий гол гостей (на 3-й хвилині відзначився Райан Бабель з передачі Сессеньйона) не допоміг "Фулхему" уникнути фіаско. На перерву в ролі лідера вже пішла команда Андрія Ярмоленка, який продовжує проходити процес реабілітації від травми.
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Спочатку воротар невдало зіграв кулаками при виході і по його володінням послідкував удар головою Огбонни. М'яч у сітку добив Чичаріто. Ще одна подача з кутового обернулася голом Діопа. Крапку у грі поставив Майкл Антоніо в компенсований час до зустрічі – 3:1.
Додамо, що "молотобійці" перервали серію із 4-х матчів без перемог – 36 очок і 9 місце.