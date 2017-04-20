Весняний день "Велосипедом на роботу" відбудеться у Києві 25 квітня

"Учасники заходу запрошені на ранкову каву в Маріїнському парку (оглядовий майданчик) з 8:00 до 10:00. Цього року місце ранкової зустрічі вперше змінено на Маріїнський парк через ремонтні роботи на Майдані Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Асоціація велосипедистів Києва запрошує їхати в цей день велосипедом на роботу чи навчання, та організовує свято зі сніданком, розіграшем подарунків і фотографуванням.

Щоб взяти участь у заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк (можна поодинці, разом із іншими учасниками акції зі свого району або разом із колегами – у складі корпоративних колон). Участь у весняному дні "Велосипедом на роботу" вільна за умови попередньої реєстрації.

Із більш детальною програмою весняного дня "Велосипедом на роботу" можна ознайомитися на сайті Асоціації велосипедистів Києва.

Як повідомляв УНН 19 квітня, велотрек у Києві заплановано відкрити 20 травня.