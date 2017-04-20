Весенний день "На велосипеде на работу" состоится в Киеве 25 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38171 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155039 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115854 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116163 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112346 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104142 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103529 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153226 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Весенний день "На велосипеде на работу" состоится в Киеве 25 апреля

Весенний день "На велосипеде на работу" состоится в Киеве 25 апреля

Киев  •  УНН

 • 12929 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. 25 апреля в столице состоится весенний день "На велосипеде на работу". В этом году место утренней встречи впервые изменено на Мариинский парк из-за ремонтных работ на Майдане Независимости. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Участники мероприятия приглашены на утренний кофе в Мариинском парке (смотровая площадка) с 8:00 до 10:00. В этом году место утренней встречи впервые изменено на Мариинский парк из-за ремонтных работ на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Ассоциация велосипедистов Киева приглашает ехать в этот день на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заехать перед работой в Мариинский парк (можно в одиночку, вместе с другими участниками акции из своего района или вместе с коллегами - в составе корпоративных колонн). Участие в весеннем дне "На велосипеде на работу" свободное при условии предварительной регистрации.

С более подробной программой весеннего дня "На велосипеде на работу" можно ознакомиться на сайте Ассоциации велосипедистов Киева.

Как сообщал УНН 19 апреля, велотрек в Киеве планируют открыть 20 мая.

Украинские Национальные Новости

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