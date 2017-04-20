Весенний день "На велосипеде на работу" состоится в Киеве 25 апреля

"Участники мероприятия приглашены на утренний кофе в Мариинском парке (смотровая площадка) с 8:00 до 10:00. В этом году место утренней встречи впервые изменено на Мариинский парк из-за ремонтных работ на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Ассоциация велосипедистов Киева приглашает ехать в этот день на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заехать перед работой в Мариинский парк (можно в одиночку, вместе с другими участниками акции из своего района или вместе с коллегами - в составе корпоративных колонн). Участие в весеннем дне "На велосипеде на работу" свободное при условии предварительной регистрации.

С более подробной программой весеннего дня "На велосипеде на работу" можно ознакомиться на сайте Ассоциации велосипедистов Киева.

Как сообщал УНН 19 апреля, велотрек в Киеве планируют открыть 20 мая.