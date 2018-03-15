Весна в Ужгороді: сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло

Однією з природніх візитівок обласного центру Закарпаття є птахи, що мешкають на міських водоймах. Лебеді, качки, міські чайки оселилися на річці Уж і тішать око ужгородців і туристів, які не забувають підгодовувати пернатих. Однак зараз через підняття рівня води у річці та стрімкість її потоків лебеді разом із качками тимчасово переселилися на озеро, що у парку Перемоги. Загалом, міська міграція лебедів в Ужгороді є звичною справою. А минулого року на Ужі була зафіксована рекордна кількість цих птахів – 11 лебедів одночасно оселилися на водоймі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Родзинка України: путівник по мініскульптурам Ужгорода

Окрім водоплаваючих, мешкають в Ужгороді й інші птахи. Зокрема, частими гостями Ужгородського ботанічного саду є фазани, сойки, сови, яких також можна зустріти й в інших районах міста. За словами співробітників ботсаду, кілька років тому там навіть оселився папуга, який чомусь вирішив залишити свою домівку. Домашній птах жив у саду декілька сезонів разом із дикими пернатими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатські митці-тезки презентували спільну виставку в Ужгороді

В Ужгороді знайшли прихисток і вдало адаптувалися до міського життя білки. Цих тварин можна зустріти у будь-якому куточку міста, особливо у парках, скверах, на деревах біля багатоповерхівок, де на балконах містяни часто підгодовують пухнастих гризунів. В Ужгороді переважно можна зустріти карпатську білку, особливістю якої є бурий або коричнево-чорний окрас. Натомість руді білки, які є більш звичними для іншої території України, зустрічаються рідше. Ужгородські білки не бояться людей, у туристичних місцях ці тварини можуть навіть дозволити погодувати себе з руки. У вже згадуваному ботсаду білки мешкають цілими родинами, адже там достатньо для них їжі, є водойма з питною водою, а відвідувачі завжди є щедрими на гостину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коляду у музеї просто неба влаштували в Ужгороді

В Ужгороді також можна побачити мігруючих птахів, що відвідують цей край транзитом. Є й ті, що обирають м′який місцевий клімат і не відлітають у теплі краї на зиму. Показовими були випадки, коли місцеві рятувальники визволяли з криги лебедів або руйнували льодовий покрив на Ужі, аби качкам було зручно діставати собі взимку їжу. Однак зауважимо, що таких суворих морозів в Ужгороді практично не трапляється.