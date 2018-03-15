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Весна в Ужгороді: сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло

Весна в Ужгороді: сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом попередніх двох діб в Ужгороді зафіксували температуру у 20-23° тепла, що викликало не лише стрімке цвітіння перших весняних квітів, але й активізацію міської фауни, передає кореспондент УНН.

Однією з природніх візитівок обласного центру Закарпаття є птахи, що мешкають на міських водоймах. Лебеді, качки, міські чайки оселилися на річці Уж і тішать око ужгородців і туристів, які не забувають підгодовувати пернатих. Однак зараз через підняття рівня води у річці та стрімкість її потоків лебеді разом із качками тимчасово переселилися на озеро, що у парку Перемоги. Загалом, міська міграція лебедів в Ужгороді є звичною справою. А минулого року на Ужі була зафіксована рекордна кількість цих птахів – 11 лебедів одночасно оселилися на водоймі.

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Окрім водоплаваючих, мешкають в Ужгороді й інші птахи. Зокрема, частими гостями Ужгородського ботанічного саду є фазани, сойки, сови, яких також можна зустріти й в інших районах міста. За словами співробітників ботсаду, кілька років тому там навіть оселився папуга, який чомусь вирішив залишити свою домівку. Домашній птах жив у саду декілька сезонів разом із дикими пернатими.

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В Ужгороді знайшли прихисток і вдало адаптувалися до міського життя білки. Цих тварин можна зустріти у будь-якому куточку міста, особливо у парках, скверах, на деревах біля багатоповерхівок, де на балконах містяни часто підгодовують пухнастих гризунів. В Ужгороді переважно можна зустріти карпатську білку, особливістю якої є бурий або коричнево-чорний окрас. Натомість руді білки, які є більш звичними для іншої території України, зустрічаються рідше. Ужгородські білки не бояться людей, у туристичних місцях ці тварини можуть навіть дозволити погодувати себе з руки. У вже згадуваному ботсаду білки мешкають цілими родинами, адже там достатньо для них їжі, є водойма з питною водою, а відвідувачі завжди є щедрими на гостину.

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В Ужгороді також можна побачити мігруючих птахів, що відвідують цей край транзитом. Є й ті, що обирають м′який місцевий клімат і не відлітають у теплі краї на зиму. Показовими були випадки, коли місцеві рятувальники визволяли з криги лебедів або руйнували льодовий покрив на Ужі, аби качкам було зручно діставати собі взимку їжу. Однак зауважимо, що таких суворих морозів в Ужгороді практично не трапляється.

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