Весна в Ужгороде: сойки, белки и лебеди встречают первое тепло

Одной из природных визиток областного центра Закарпатья являются птицы, обитающие на городских водоемах. Лебеди, утки, городские чайки поселились на реке Уж и радуют глаз ужгородцев и туристов, которые не забывают подкармливать пернатых. Однако сейчас из-за поднятия уровня воды в реке и стремительности ее потоков лебеди вместе с утками временно переселились на озеро, в парке Победы. В общем, городская миграция лебедей в Ужгороде - обычное дело. А в прошлом году на Уже было зафиксировано рекордное количество этих птиц - 11 лебедей одновременно поселились на водоеме.

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Кроме водоплавающих, обитают в Ужгороде и другие птицы. В частности, частыми гостями Ужгородского ботанического сада являются фазаны, сойки, совы, которых можно встретить и в других районах города. По словам сотрудников ботсада, несколько лет назад там даже поселился попугай, который почему-то решил оставить свой дом. Домашняя птица жила в саду несколько сезонов вместе с дикими пернатыми.

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В Ужгороде нашли приют и удачно адаптировались к городской жизни белки. Этих животных можно встретить в любом уголке города, особенно в парках, скверах, на деревьях возле многоэтажек, где на балконах горожане часто подкармливают пушистых грызунов. В Ужгороде в основном можно встретить карпатскую белку, особенностью которой является бурый или коричнево-черный окрас. Зато рыжие белки, которые являются более привычными для другой территории Украины, встречаются реже. В Ужгороде белки не боятся людей, в туристических местах эти животные могут даже позволить покормить себя с руки. В уже упоминавшемся ботсаду белки живут целыми семьями, ведь там достаточно для них пищи, есть водоем с питьевой водой, а посетители всегда щедры.

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В Ужгороде можно увидеть мигрирующих птиц, посещающих этот край транзитом. Есть и те, которые выбирают мягкий местный климат и не улетают в теплые края на зиму. Показательными были случаи, когда местные спасатели освобождали из льда лебедей или разрушали ледовый покров на Уже, чтобы уткам было удобно доставать себе зимой пищу. Однако заметим, что таких суровых морозов в Ужгороде практически не случается.