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Весь особовий склад поліції Сумщини підняли по тривозі

Весь особовий склад поліції Сумщини підняли по тривозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Весь особовий склад поліції Сумської області піднято по тривозі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.

“На Сумщині поліція відпрацьовує дії по введеним оперативним планам „Сирена“ та ” Грім“. За сценарієм навчань в Сумах скоєний умовний напад на автомобіль. “Злочинці” застосували зброю, заблокували автівку, поранили людей, які в ній знаходились. Після чого забрали велику суму грошей та зникли. Наказом начальника ГУНП області в дію введені оперативні плани " Сирена" та " Грім". Весь особовий склад поліції області піднятий по тривозі", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у навчаннях задіяні всі підрозділи поліції, а також державної виконавчої влади, медичні працівники які мають на практиці відпрацювати свої дії за введеними в дію оперативними планами.

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