Весь личный состав полиции Сумской области подняли по тревоге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Весь личный состав полиции Сумской области поднят по тревоге. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.
"В Сумской области полиция отрабатывает действия по введенному оперативному плану "Сирена" и "Гром". По сценарию учений в Сумах совершено условное нападение на автомобиль. "Преступники" применили оружие, заблокировали машину, ранили людей, которые в ней находились. После чего забрали большую сумму денег и исчезли. Приказом начальника ГУНП области в действие введены оперативные планы "Сирена" и "Гром". Весь личный состав полиции области поднят по тревоге", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба, баррикады и штурм: полицейские провели масштабные учения в Житомирской области
Как отмечается, в учениях задействованы все подразделения полиции, а также государственной исполнительной власти, медицинские работники должны на практике отработать свои действия с введенными в действие оперативными планами.