Верланов про збільшення надходжень від акцизів: податкова на цьому не зупинятиметься

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн. У тому числі 5 млрд 583,7 млн грн з підакцизної продукції, виробленої на території України, та 305,5 млн грн – з імпортованої. Таким чином, виконання індикативних показників, встановлених розписом Міністерства фінансів України, становили 101,3% та 106,7% відповідно. Про це повідомляє ДПС, передає УНН.