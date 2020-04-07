Верланов про збільшення надходжень від акцизів: податкова на цьому не зупинятиметься

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн. У тому числі 5 млрд 583,7 млн грн з підакцизної продукції, виробленої на території України, та 305,5 млн грн – з імпортованої. Таким чином, виконання індикативних показників, встановлених розписом Міністерства фінансів України, становили 101,3% та 106,7% відповідно. Про це повідомляє ДПС, передає УНН.

“Посилення контролю за ринком підакцизних товарів приносить результат. Спільні заходи податківців та правоохоронних органів вже привели до значного збільшення надходжень від акцизного податку. І ми на цьому не зупиняємося. Адже в умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час”, — заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі наголосили, що акцизний податок в Україні має значну питому вагу у формуванні держбюджету.

“На 78,7% цей показник формує тютюнова галузь. У березні поточного року виробниками тютюнової продукції забезпечено 4392,7 млн грн надходжень з акцизного податку, що на 1308,4 млн грн більше, ніж у березні 2019 року. Темп росту склав 142,4%. Такий показник став можливим завдяки комплексним заходам по боротьбі з виготовленням та виявленням нелегальної продукції на ринку тютюнових виробів”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначають у податковій, надходження з акцизного податку від реалізації лікеро-горілчаної продукції у березні становило 595,6 млн грн, що на 131,2% більше, ніж у березні 2019 року. Щодо акцизного податку зі спирту, то надходження проти минулого року зросли майже у 8 разів і становили 61,4 млн гривень.

“Державна податкова служба висловлює подяку всім виробникам підакцизної продукції, які працюють легально та забезпечують країну бюджетними надходженнями”, — підкреслили у ДПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перший квартал 2020 року податкова вивела з тіні 7,6 млрд грн ПДВ.

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