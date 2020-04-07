Верланов об увеличении поступлений от акцизов: налоговая на этом не будет останавливаться

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления от акцизного налога в бюджет на общую сумму 5 млрд 889,2 млн грн. В том числе 5 млрд 583,7 млн грн с подакцизной продукции, произведенной на территории Украины, и 305,5 млн грн - с импортируемой. Таким образом, выполнение индикативных показателей, установленных росписью Министерства финансов Украины, составляли 101,3% и 106,7% соответственно. Об этом сообщает ГНС, передает УНН.