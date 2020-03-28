Верланов: детінізація ринку спирту вже сьогодні приносить бюджету додаткові десятки мільйонів гривень

ukru
20 березня, 16:58 • 74188 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147010 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244529 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246513 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245304 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229778 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199392 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185809 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150185 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
64 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 30873 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264119 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75968 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28677 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 26229 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244529 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246513 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245304 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229778 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75968 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25058 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139932 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153601 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112985 перегляди
Актуальне
Верланов: детінізація ринку спирту вже сьогодні приносить бюджету додаткові десятки мільйонів гривень

Верланов: детінізація ринку спирту вже сьогодні приносить бюджету додаткові десятки мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 9032 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Державна податкова служба у тісній співпраці з правоохоронними органами та місцевою владою демонструє ефективну боротьбу із тіньовим ринком спирту. У результаті вжитих заходів держбюджет вже сьогодні отримує додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету. Про це інформує ДПС, передає УНН.

“Державна податкова служба разом з Національною поліцією, податковою міліцією та іншими правоохоронними органами за лічені місяці продемонстрували, що виведення спиртової галузі з тіні не тільки можливе, але й неминуче. Сьогодні, коли галузь реагує на підвищення попиту на антисептики збільшенням обсягів виробництва, завчасно проведені безпрецедентні заходи по боротьбі з нелегальним виробництвом та обігом спирту принесуть додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету”, — заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі зазначили, що, починаючи з кінця 2019 року, спостерігається тенденція до стабільного зростання надходжень від ДП “Укрспирт” до зведеного бюджету. Так, якщо у грудні 2019 року цей показник становив 37,7 млн грн, у січні 2020 року — 41,2 млн грн, у лютому — 43,3 млн грн, то вже за перші 25 днів березня — 127,8 млн гривень.

Також у податковій звернули увагу на те, що іншим результатом системної роботи з детінізації спиртової галузі стало зростання темпів надходження акцизного податку з виробленого в Україні спирту та значне перевиконання індикативів у лютому та, особливо, у березні.

“Станом на 27.03.2020 індикативні показники з акцизного податку зі спирту за І квартал вже перевиконані у 2,4 раза (+40,6 млн гривень). Зокрема надходження до загального фонду державного бюджету становили: у січні — 12,9 млн грн (виконання індикативу — 103,8%), у лютому — 11,6 млн грн, (виконання — 142,2%), у березні (станом на 27.03.2020) — 44,4 млн грн, що у 5,7 раза більше від запланованого показника”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому ДПС спрямувала до загального фонду держбюджету України 4,4 млрд грн надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому темп росту надходжень, якщо порівнювати з показником минулого року, склав 134,1 %, а саме 1,1 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63