Верланов: детенизация рынка спирта уже сегодня приносит бюджету дополнительные десятки миллионов гривен

КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственная налоговая служба в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями демонстрирует эффективную борьбу с теневым рынком спирта. В результате принятых мер госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет. Об этом информирует ГНС, передает УНН.