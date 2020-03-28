Верланов: детенизация рынка спирта уже сегодня приносит бюджету дополнительные десятки миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственная налоговая служба в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями демонстрирует эффективную борьбу с теневым рынком спирта. В результате принятых мер госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет. Об этом информирует ГНС, передает УНН.
"Государственная налоговая служба совместно с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможно, но и неизбежно. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведены беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.
В Государственной налоговой службе отметили, что, начиная с конца 2019 года, наблюдается тенденция к стабильному росту поступлений от ГП "Укрспирт" в сводный бюджет. Так, если в декабря 2019 года этот показатель составлял 37700000 грн, в январе 2020 - 41200000 грн, в феврале - 43300000 грн, то уже за первые 25 дней марта - 127800000 гривен.
Также в налоговой обратили внимание на то, что другим результатом системной работы по детенизации спиртовой отрасли стал рост темпов поступления акцизного налога с произведенных в Украине спирта и значительное перевыполнение индикативов в феврале и, особенно, в марте.
"По состоянию на 27.03.2020 индикативные показатели по акцизному налогу из спирта за I квартал уже перевыполнены в 2,4 раза (40600000 гривен). В том числе поступления в общий фонд государственного бюджета составили: в январе - 12900000 грн (выполнение индикатива - 103,8%), в феврале - 11600000 грн, (исполнение - 142,2%), в марте (по состоянию на 27.03.2020) - 44400000 грн, что в 5,7 раза больше запланированного показателя ", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале ГНС направила в общий фонд госбюджета Украины 4400000000 грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1100000000 грн.