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"Верховний атаман козаків Казахстану" намагався потрапити в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прикордонники контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили “Верховного атамана козаків Казахстану”, який прямував із Франції в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

В ході перевірки документів у пункті пропуску “Бориспіль” стосовно 66-річного іноземця, громадянина Казахстану, який прилетів рейсом із Парижу, спрацювала база даних.

В подальшому прикордонники з’ясували, що цьому громадянину заборонено в’їзд в Україну. Попередньо встановлено, що він є “Верховним атаманом козаків Казахстану”.

Громадянина відмовлену в пропуску через державний кордон та повернуто до Франції зворотним рейсом.

Як повідомляв УНН, незабаром розпочнеться набір в реформовані підрозділи ДПСУ.

Українські Національні Новини

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