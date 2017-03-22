"Верховний атаман козаків Казахстану" намагався потрапити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прикордонники контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили “Верховного атамана козаків Казахстану”, який прямував із Франції в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
В ході перевірки документів у пункті пропуску “Бориспіль” стосовно 66-річного іноземця, громадянина Казахстану, який прилетів рейсом із Парижу, спрацювала база даних.
В подальшому прикордонники з’ясували, що цьому громадянину заборонено в’їзд в Україну. Попередньо встановлено, що він є “Верховним атаманом козаків Казахстану”.
Громадянина відмовлену в пропуску через державний кордон та повернуто до Франції зворотним рейсом.
Як повідомляв УНН, незабаром розпочнеться набір в реформовані підрозділи ДПСУ.