"Верховной атаман казаков Казахстана" пытался попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили "Верховного атамана казаков Казахстана", следовавшего из Франции в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В ходе проверки документов в пункте пропуска "Борисполь" на 66-летнего иностранца, гражданина Казахстана, который прилетел рейсом из Парижа, сработала база данных.
В дальнейшем пограничники выяснили, что этому гражданину запрещен въезд в Украину. Предварительно установлено, что он является "Верховным атаманом казаков Казахстана".
Гражданину отказано в пропуске через государственную границу, он отправлен во Францию обратным рейсом.
Как сообщал УНН, вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ.