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"Верховной атаман казаков Казахстана" пытался попасть в Украину

"Верховной атаман казаков Казахстана" пытался попасть в Украину

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили "Верховного атамана казаков Казахстана", следовавшего из Франции в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

В ходе проверки документов в пункте пропуска "Борисполь" на 66-летнего иностранца, гражданина Казахстана, который прилетел рейсом из Парижа, сработала база данных.

В дальнейшем пограничники выяснили, что этому гражданину запрещен въезд в Украину. Предварительно установлено, что он является "Верховным атаманом казаков Казахстана".

Гражданину отказано в пропуске через государственную границу, он отправлен во Францию ​​обратным рейсом.

Как сообщал УНН, вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ.

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