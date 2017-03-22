"Верховной атаман казаков Казахстана" пытался попасть в Украину

В ходе проверки документов в пункте пропуска "Борисполь" на 66-летнего иностранца, гражданина Казахстана, который прилетел рейсом из Парижа, сработала база данных.

В дальнейшем пограничники выяснили, что этому гражданину запрещен въезд в Украину. Предварительно установлено, что он является "Верховным атаманом казаков Казахстана".

Гражданину отказано в пропуске через государственную границу, он отправлен во Францию ​​обратным рейсом.

Как сообщал УНН, вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ.