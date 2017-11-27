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Верховний суд України поставив крапку в суперечці за кредити банку "Михайлівський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Верховний суд України відхилив скарги Фонду гарантування вкладів фізосіб і визнав власником кредитного портфеля банку "Михайлівський" фінансову компанію "Фагор". Рішення оприлюднено 24 листопада поточного року і опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Суд роз'яснив, що договір факторингу, за яким "Фагор" отримав кредитний портфель банку "Михайлівський" - правомірний і дійсний.

"ТОВ "ФК "Фагор" вважається кредитором за спірним кредитним договором і є належним набувачем зазначених коштів", - повідомляється в тексті судового рішення.

Таким чином, ФГВФО програв всі судові інстанції в зазначеному спорі і позбавлений права стягувати кошти з позичальників банку "Михайлівський".

Нагадаємо, за незаконний збір грошей з позичальників банку "Михайлівський" проти ФГВФО відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Повідомляється, що співробітники Фонду за попередньою змовою висували неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора у зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями фінансової компанії "Фагор".

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