Верховный суд Украины поставил точку в споре за кредиты банка “Михайловский”

Суд разъяснил, что договор факторинга, по которому “Фагор” получил кредитный портфель банка “Михайловский” — правомерен и действительный.

“ООО „ФК“ Фагор” считается кредитором по спорному кредитному договору и является надлежащим приобретателем указанных денежных средств“, — сообщается в тексте судебного решения.

Таким образом, ФГВФЛ проиграл все судебные инстанции в указанном споре и лишен права взымать денежные средства с заемщиков банка “Михайловский”.

Напомним, за незаконный сбор денег с заёмщиков банка “Михайловский” против ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества. Сообщается, что сотрудники Фонда по предварительному сговору выдвигали неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам финансовой компании “Фагор”.