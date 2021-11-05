Верховний Суд скерував на новий розгляд справу ексдиректора Запорізького ТМК

Цитата:

“Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував на новий апеляційний розгляд обвинувальний акт стосовно керівника ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат“. За рішенням Суду справу скеровано до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як нагадують у САП, слідство встановило, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ “ЗТМК”, відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб, вказали у САП з посиланням на дані слідства.

Доповнення

23 вересня 2016 року детективи НАБУ затримали директора Запорізького ТМК за зловживання службовим становищем.

29 травня 2019 року Заводський районний суд міста Запоріжжя оголосив виправдувальний вирок керівнику вищевказаного товариства.

У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Не погоджуючись з такими рішеннями суддів першої та апеляційної інстанції, прокурором САП було подано касаційну скаргу до Верховного Суду.