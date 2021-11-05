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Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело экс-директора Запорожского ТМК

Киев • УНН

 • 11302 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело в отношении экс-директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака, который был оправдан по подозрению в растрате почти 500 млн грн, выделенных на модернизацию предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело экс-директора Запорожского ТМК

Цитата:

“Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора САП и направил на новое апелляционное рассмотрение обвинительный акт в отношении руководителя ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат“. По решению суда дело направлено в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Детали

Как напоминают в САП, следствие установило, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО “ЗТМК” в соответствии с договором об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 млн грн. Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц, указали в САП со ссылкой на данные следствия.

Дополнение

23 сентября 2016 года детективы НАБУ задержали директора Запорожского ТМК за злоупотребление служебным положением.

29 мая 2019 года Заводской районный суд города Запорожья объявил оправдательный приговор руководителю вышеуказанного общества.

В январе 2021 года решением Апелляционной палаты ВАКС приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Не соглашаясь с такими решениями судей первой и апелляционной инстанции, прокурором САП была подана кассационная жалоба в Верховный Суд.

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