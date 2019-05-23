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Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Ради

Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Ради

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Верховної Ради. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Наскільки відомо нам, станом на зараз офіційно немає зареєстрованої у Верховному Суді скарги, подання, позову (про оскарження розпуску ВРУ - ред.), є тільки інформація", - зазначила Сліпачук.

При цьому вона додала, що відповідно до законодавства, виборчий процес є невідворотнім, зупинити його неможливо.

Нагадаємо, Указ Президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті "Урядовий кур'єр" від 23 травня.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.

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