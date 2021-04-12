Верховний Суд розпочав розгляд позову телеканалу "112" на санкції Зеленського

Цитата

“12 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/40/21 за позовом ТОВ „Телерадіокомпанія „112-ТВ““, у якому оскаржено Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)““, відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у судовому засіданні було заслухано клопотання сторін.

“Задовольнивши клопотання позивача про відкладення розгляду справи та надання строку для ознайомлення з доказами й поясненнями, підготовленими третьою особою на стороні відповідача — Службою безпеки України, Верховний Суд відклав розгляд справи”, — зазначається в повідомленні.

Так, наступне судове засідання відбудеться 31 травня 2021 року о 14:00.

У ВС нагадують, що позовна заява від ТОВ “Телерадіокомпанія „112-ТВ“” надійшла 25 лютого 2021 року, ухвалою від 2 березня відкрито провадження у справі. Надалі ухвалою від 6 квітня 2021 року суд задовольнив заяву Служби безпеки України про продовження процесуального строку для подання до суду доказів і пояснень на позов ТОВ “Телерадіокомпанія „112-ТВ“”.

Окрім того, зазначається, що всього на розгляді КАС ВС перебуває 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“”.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.