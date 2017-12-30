Верховний суд РФ підтримав відмову ЦВК в реєстрації Навального кандидатом в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Верховний суд РФ відмовився задовольнити позов російського політика Олексія Навального, поданий через відмову Центрвиборчкому зареєструвати його як кандидата в президенти. Про це в Twitter повідомив адвокат Навального Іван Жданов, передає УНН.
"У позові відмовили. Страйк виборців!" - написав І.Жданов.
Навальний і його прихильники заявили, що вважають таке рішення незаконним і закликають росіян бойкотувати вибори.
Нагадаємо, раніше в ЄС засудили відмову Центральної виборчої комісії РФ допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата в президенти, зазначивши, що таке рішення ставить під сумнів політичний плюралізм в Росії.
В иске отказали. #Забастовка избирателей!— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 30 декабря 2017 г.