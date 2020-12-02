Верховний Суд 16 грудня продовжить розгляд позову Царевич щодо поновлення її на посаді судді

“Засідання тривало майже 2 години. Очевидно для Царевич особливі умови, бо мені у апеляції завжди дають максимум 5 хв. Колегія вимагає від ВРП пояснювати кожен епізод (їх 9) та ставить під сумнів, що Царевич було відомо про те, що судить учасників акцій протестів (насправді добре знала, я сам їй це говорив). У засідані зробили перерву до 16 грудня на 11:00”, — написав Маселко.

Адвокат зазначив, що у колегії суддя Юрченко, яка вже незаконно поновлювала звільнених суддів Майдану, натомість позбавляла Бандеру звання Героя.

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Нагадаємо, прокуратура Києва подала апеляцію на виправдувальний вирок колишній судді Печерського райсуду Оксані Царевич у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників “Автомайдану”.

Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”. Вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб.

4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.

Додамо, член ГО “Громадський люстраційний комітет” Карл Волох заявляв, що одіозна суддя печерського райсуду Києва Оксана Царевич дуже кваліфікована, але безпринципна.