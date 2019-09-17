Верховний лідер Ірану: ніяких переговорів з США не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї відкинув можливість ведення переговорів з США на будь-якому рівні. Про це повідомляє у вівторок агентство Tasnim, передає УНН.
“Між владою Ірану і США не буде переговорів ні на яких рівнях. Проведення таких контактів буде означати успіх американської політики тиску (на Іран)”, — сказав аятолла.
За його словами, “якщо США відмовляться від своїх слів і повернуться до ядерної угоді, тоді Іран може піти на діалог з ними”. “В іншому випадку ні про які переговори не може бути й мови ні у Нью-Йорку, ні де б то не було ще”, — додав Хаменеї.
У понеділок офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що президент Ірану Хасан Роухані не планує зустрічатися з лідером США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці вересня.
Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про дані розвідки США про участь Ірану в атаці на саудівські нафтопереробні заводи.