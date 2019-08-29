Верховна Рада затвердила перелік профільних комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати схвалили постанову про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання. "За" проголосувало 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Отже у ВР 9 скликання будуть працювати такі комітети:
1) Комітет з питань аграрної та земельної політики;
2) Комітет з питань антикорупційної політики;
3) Комітет з питань бюджету;
4) Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
5) Комітет з питань екологічної політики та природокористування;
6) Комітет з питань економічного розвитку;
7) Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
8) Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
9) Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
10) Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
11) Комітет з питань молоді і спорту;
12) Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
13) Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування;
14) Комітет з питань освіти, науки та інновацій;
15) Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
16) Комітет з питань правової політики;
17) Комітет з питань правоохоронної діяльності;
18) Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
19) Комітет з питань свободи слова;
20) Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
21) Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
22) Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
23) Комітет з питань цифрової трансформації.
Затверджено також, що до складу кожного з комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання може входити не менше 5 і не більше 34 народних депутатів України.
Також встановлено, що у разі внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, проекту постанови чи іншого акта Верховної Ради України, зміст якого стосується предметів відання двох або більше парламентських комітетів, головний комітет з опрацювання такого проекту визначається на підставі статті 88 Конституції України Головою Верховної Ради України, у тому числі за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, внесеною відповідно до Регламенту Верховної Ради України, якщо рішенням Верховної Ради України опрацювання проекту такого акта не віднесено до відання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, утвореної відповідно до статті 89 Конституції України.
Раніше Рада затвердила новий склад Кабміну.