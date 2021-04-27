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Верховна Рада позачергово збереться 29 квітня: що розглядатимуть

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Верховна Рада збереться на позачергове засідання 29 квітня. Про це йдеться на Telegram-каналі нардепа Олександра Качури, пише УНН.

Деталі

На порядку денному буде 19 законопроектів. Першим планують розглянути питання щодо призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. За інформацією Качури, завтра, 28 квітня, вранці починають збір підписів у депутатів.

На порядку денному також значаться наступні законопроекти:

  • про внесення змін до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);
  • про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (реєстр. № 4382)
  • про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстр. № 5426)
  • про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВРУ дев’ятого скликання” (реєстр. № 5377);
  • про внесення змін до розділу ІІ “Прикінцеві і перехідні положення” ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” щодо окремих аспектів дії перехідних положень (реєстр. № 5157);
  • про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158);
  • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);
  • про внесення змін до ЗУ “Про статут і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 4555);
  • про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (реєстр. № 2683);
  • про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265);
  • про внесення змін до статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію” (реєстр. № 4375);
  • про внесення змін до ЗУ “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (реєстр. № 5309)
  • про внесення змін до ЗУ “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318);
  • про внесення змін до ЗУ “Про туризм” та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (реєстр. № 4162);
  • про внесення змін до ЗУ “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг (реєстр. № 2673);
  • про внесення змін до розділу Х “Прикінцеві і перехідні положення” ЗУ “Про публічні закупівлі” (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (реєстр. № 3715);
  • про внесення змін до розділу ІІ “Прикінцеві положення” ЗУ “Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України „Про літакобудівної промисловості“ щодо підтримки літакобудівної галузі” щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" (реєстр. № 5301);
  • про внесення доповнень до ЗУ “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173).

Доповнення

Так, Разумков напередодні зазначав, що Рада цього тижня збереться щонайменше на два позачергових засідання. Однак, нардепи кажуть, таких засідань буде аж чотири.

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