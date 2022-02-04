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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64212 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верховна Рада 14 лютого може провести позачергове засідання

Верховна Рада 14 лютого може провести позачергове засідання

Київ • УНН

 • 15333 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 14 лютого. Про це у Telegram повідомила народний депутат від "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.

Деталі

"У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроектів, які ми розглянемо, ще в роботі", - написала Гришина.

За її словами, цього самого дня "Слуга народу" збереться на фракцію перед сесійним тижнем.

Додамо

Народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду проекту щодо звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

"Поставив підпис за позачергове засідання Верховної Ради України. За відставку Шкарлета!", — написав Лозинський.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що ініціює позачергове засідання ВР. Він хоче заслухати керівників правоохоронних органів у справах проти депутатів.

Доповнення

Напередодні у ЗМІ з'явилося розслідування щодо ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця ДТП. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "дай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар для того, щоб залишити місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп'яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

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