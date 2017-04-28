Верифікація документів полонених має завершитись до 15 травня – М.Чаплига
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Процес верифікації заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких, в рамках законодавства, можна помилувати заради звільнення наших заручників, повинен завершитись до 15 травня. Про це у коментарі УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.
“Дедлайн (верифікації — ред.) 15 числа (травня — ред.), але ми сподіваємося, що все буде зведено раніше”, — повідомив М.Чаплига.
Він також зазначив, що вся інша інформація стосовно верифікації документів полонених є конфеденційною.
Нагадаємо, сьогодні Ірина Геращенко повідомила, що на Донбасі розпочався процес верифікації заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території.