Верификация документов пленных должна завершиться к 15 мая - М.Чаплыга

"Дедлайн (верификации - ред.) 15 числа (мая - ред.), но мы надеемся, что все будет сведено раньше", - сообщил М.Чаплыга.

Он также отметил, что вся остальная информация о верификации документов пленных является конфеденциальной.

Напомним, 28 апреля Ирина Геращенко сообщила, что на Донбассе начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства нельзя помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти лица не хотят возвращаться на оккупированные территории.