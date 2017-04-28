Верификация документов пленных должна завершиться к 15 мая - М.Чаплыга
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых, в рамках законодательства, можно помиловать ради освобождения наших заложников, должен завершиться до 15 мая. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.
"Дедлайн (верификации - ред.) 15 числа (мая - ред.), но мы надеемся, что все будет сведено раньше", - сообщил М.Чаплыга.
Он также отметил, что вся остальная информация о верификации документов пленных является конфеденциальной.
Напомним, 28 апреля Ирина Геращенко сообщила, что на Донбассе начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства нельзя помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти лица не хотят возвращаться на оккупированные территории.