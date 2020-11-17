Верещук заявила про необхідність апгрейду "слуг народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Партії "Слуга народу" загрожує фрагментація, якщо вчасно не змінити підхід до організації роботи. Про це у інтерв’ю виданню "LB.ua" розповіла народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Партія буде фрагментуватися, якщо ми негайно не зробимо перезавантаження і апгрейд. Перезавантажити треба все - координацію, комунікацію, медійний офіс. Стратегію. Робота з людьми має бути геть іншою", - зауважила вона.
На думку Верещук, непорозуміння виникають і через недостатню комунікацію з мажоритарниками, що також позначилося на результатах місцевих виборів.
"Цей тиждень був пленарний, і ми спілкувалися з мажоритарниками. Вони кажуть, що зовсім не мали діалогу, їх ніхто не чув, а вони краще розуміли, що треба робити на місцях. Помилок багато. Питання є до всіх нас. Хоча я і не є членом партії", - вважає нардеп.
Нагадаємо, Верещук розповіла про власну мерську кампанію, зокрема про деструктив керівника київського осередку “СН” Миколи Тищенка та “постріли у спину” від своїх.