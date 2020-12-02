Верещук запустила опитування: коли вводити "локдаун"

Вона запропонувала три варіанти відповідей:

▪️ негайно;

▪️ з 25 грудня;

▪️ з 2 січня.

Відповіли більше 300 респондентів, із них:

▪️ 28% - підтримують ідею ввести локдаун "негайно";

▪️ 43% - за варіант "з 25 грудня";

▪️ 29% - за те, щоб локдаун почався з "2 січня".

Сама ж Верещук вважає, що запроваджувати обмежувальні заходи можна після новорічних свят.

"Кількість людей, які інфікувалися - зменшилася; кількість людей, які вилікувалися - збільшилася. Я не знаю, що і хто на це впливає, я не знаю, як це точно пояснити, я не є експертом у цьому, але точно розумію, що якщо люди, які захворіли, і не потрапили до статистики, і не потраплять до лікарні - будуть переносити хворобу у легкій і середній формі, то звичайно, локдаун вводити немає потреби. У даному випадку міністр Степанов десь так і каже, що давайте ще подивимося і якомога відстрочимо введення таких "драконівських" заходів, бо це насправді дуже боляче вдарить на наш бізнес, наших людей. Я у даний момент підтримую саме таку позицію: не поспішати, подивитися", - прокоментувала вона.

Додамо, що початок опитування стартував 1 грудня о 15:34, результати опитування - станом на 2 грудня 9:30.