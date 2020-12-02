Верещук запустила опрос: когда вводить "локдаун"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук поинтересовалась в украинцев, когда, по их мнению, лучше вводить "локдаун" в стране. Опрос она запустила в собственном Telegram-канале, передает УНН.
Она предложила три варианта ответов:
▪️ немедленно;
▪️ с 25 декабря;
▪️ со 2 января.
Ответили более 300 респондентов, из них:
▪️ 28% - поддерживают идею ввести локдаун "немедленно";
▪️ 43% - за вариант "с 25 декабря";
▪️ 29% - за то, чтобы локдаун начался с "2 января".
Сама же Верещук считает, что вводить ограничительные меры можно после новогодних праздников.
"Количество людей, которые заразились - уменьшилось, количество людей, которые вылечились - увеличилось. Я не знаю, что и кто на это влияет, я не знаю, как это точно объяснить, я не эксперт в этом, но точно понимаю, что если люди, которые заболели, и не попали в статистику, и не попадут в больницу - будут переносить болезнь в легкой и средней форме, то конечно, локдаун вводить не требуется. В данном случае министр Степанов где-то так и говорит, что давайте еще посмотрим и как можно отсрочим введение таких "драконовских" мер, потому что это действительно очень больно ударит на наш бизнес, наших людей. Я в данный момент поддерживаю именно такую позицию: не спешить, посмотреть", - прокомментировала она.
Добавим, что начало опроса стартовало 1 декабря в 15:34, результаты опроса - по состоянию на 2 декабря 9:30.