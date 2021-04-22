Верещук закликала політиків не займатися алармізмом у питаннях російської агресії

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"Потрібно чітко розуміти й кожен має робити свою роботу. Мають стежити експерти, аналітики. У нас в армії є спеціальні підрозділи, департаменти в СБУ, які мають робити це фахово, а от політики, мають навпаки заспокоювати суспільство і точно не нагнітати настрої алармізмом (панікерством - ред) розповідаючи про те, що от Путін широкомасштабно вже форсує Дніпро", - заявила вона.

Доповнення

Раніше Верещук закликала не вдаватися в публічні обговорення російської агресії тим, хто в цьому нічого не тямить. Також нардеп вважає недоречними публічні обговорювання можливих сценаріїв розвитку подій.